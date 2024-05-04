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Дронова атака на Харків: четверо людей постраждали

Гостру реакцію на стрес отримали троє жінок, дитину госпіталзували.

Дронова атака на Харків: четверо людей постраждали

Вночі 4 травня російська армія атакувала Харків безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали четверо мирних мешканців, серед — них дитина.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, в ніч на 4 травня ЗС РФ здійснили атаку БпЛА по Харкову. 

Фото: Харківська обласна прокуратура

Під ворожими ударами опинився Основʼянський район міста. Унаслідок падіння уламків "шахедів" зафіксовано влучання у станції технічного обслуговування та складські приміщення. На місці падіння виникли пожежі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Постраждали чотири людини: у трьох жінок — гостра реакція на стрес. 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Пошкоджень зазнали житлові будинки.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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