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Харків атакували БПЛА: серед поранених дитина

За словами мера міста Ігоря Терехова, зафіксовано два влучання.

Харків атакували БПЛА: серед поранених дитина
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Близько 1 години ночі Харків опинився під атакою ворожих безпілотників типу "шахед". У місті пролунали вибухи.

Мер Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про два влучання. Окупанти поцілили у цивільну інфраструктуру Основ'янського району. На місці одного руйнування виникла масштабна пожежа.

За попередніми даними було відомо про одну постраждалу людину, проте пізніше кількість травмованих зросла до трьох, серед них одна дитина.

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