Харків атакували БПЛА: серед поранених дитина

Близько 1 години ночі Харків опинився під атакою ворожих безпілотників типу "шахед". У місті пролунали вибухи.
Мер Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про два влучання. Окупанти поцілили у цивільну інфраструктуру Основ'янського району. На місці одного руйнування виникла масштабна пожежа.
За попередніми даними було відомо про одну постраждалу людину, проте пізніше кількість травмованих зросла до трьох, серед них одна дитина.
- Через ворожий удар по житловій забудові у Харкові загинула одна особа, дві було поранено.
- Командувач Сухопутних військ підтвердив, що в окупантів є план щодо взяття Харкова чи Сум.