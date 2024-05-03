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Росіяни атакували за день 10 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів області.

Росіяни атакували за день 10 громад Сумщини
Росіяни атакували за день 10 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 3 травня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 120 вибухів.

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Зокрема, Середино-Будську громаду ворог атакував з артилерії, мінометів та FPV-дроном

Також дронами та артилерією росіяни атакували Білопільську громаду.

Миропільську та Краснопільську громади російська армія атакувала FPV-дронами, а Великописарівську - з артилерії.

По Есманьській громаді армія РФ випустила ракети з літака та обстріляла її з мінометів.

Хотінську громаду російські військові обстріляли з кулемету, міномету, танку та з БпЛА.

Миколаївську та Юнаківську громади окупанти обстріляли з мінометів, а Шалигинську - з РСЗВ “Град” та артилерії.

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