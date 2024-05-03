Росіяни атакували за день 10 громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 3 травня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 120 вибухів.

Зокрема, Середино-Будську громаду ворог атакував з артилерії, мінометів та FPV-дроном

Також дронами та артилерією росіяни атакували Білопільську громаду.

Миропільську та Краснопільську громади російська армія атакувала FPV-дронами, а Великописарівську - з артилерії.

По Есманьській громаді армія РФ випустила ракети з літака та обстріляла її з мінометів.

Хотінську громаду російські військові обстріляли з кулемету, міномету, танку та з БпЛА.

Миколаївську та Юнаківську громади окупанти обстріляли з мінометів, а Шалигинську - з РСЗВ “Град” та артилерії.