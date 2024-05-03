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Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації веслувальників із Росії та Білорусі

Вони отримали дозвіл на участь у нейтральному статусі на європейському олімпійському кваліфікаційному відборі з веслування на байдарках та каное, запланованому на 8-9 травня.

Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації веслувальників із Росії та Білорусі
Фото: rada.gov.ua

Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

Відповідний лист керівництву МОК і Міжнародної федерації каное відправили президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний і президент Федерації каное Ігор Слівінський.

"Мова йде про те, що команди (двійки) російських і білоруських спортсменів – як чоловічі, так і жіночі – отримали дозвіл на участь у нейтральному статусі на європейському олімпійському кваліфікаційному відборі з веслування на байдарках та каное, запланованому на 8-9 травня 2024 року в Сегеді, Угорщина. Ці учасники представляють Російську Федерацію та Республіку Білорусь відповідно: Владислав Кравець, Дмитро Натинчик, Віталій Єршов, Максим Спесивцев, Анастасія Долгова, Світлана Черніговська, Михайло Павлов, Вероніка Лянюк, Марія Каваленка", - повідомив Національний олімпійський комітет.

При цьому рекомендації МОК чітко зазначають, що команди атлетів з російським чи білоруським паспортом не можуть бути допущені до змагань, а в інших видах спорту участь команд (дуетів у художньому плаванні чи екіпажів - пар, четвірок - у веслуванні) не дозволене.

Також Україна не змінила свою позицію щодо того, що в межах війни з Росією, яку підтримує Білорусь, представники держав-агресорів не мають права бути присутніми на міжнародних спортивних аренах у будь-якому статусі.

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