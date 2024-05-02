НОК та Мінмолодьспорту розробили рекомендації щодо контактів з російськими і білоруськими атлетами

У документі йдеться про те, як діяти під час змагань, у яких візьмуть участь представники Росії й Білорусі.

Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді та спорту розробили рекомендації щодо контактів з російськими й білоруськими атлетами, які братимуть участь у змаганнях. Про це повідомили на сайті Національного олімпійського комітету (НОК) України.

«З метою уберегти українських атлетів від провокативних ситуацій та сприяти безпеці представників офіційної делегації національної збірної команди України на Ігри в Парижі й було розроблено та затверджено Рекомендації щодо контакту з індивідуальними нейтральними спортсменами з російської федерації та республіки білорусь в рамках Ігор ХХХIII Олімпіади Париж-2024. Зокрема, в даному документі виписано основні позиції, яких рекомендовано дотримуватись українським спортсменам, тренерам, членам офіційної делегації та іншим особам, які перебуватимуть на території Французької Республіки під час Олімпіади-2024», - йдеться у повідомленні НОК.

Національний олімпійський комітет також опублікував документ, у якому йдеться, що українським спортсменам рекомендується утриматися від прямих контактів із представниками країн-агресорів і повідомляти керівництву делегації про будь-які спроби провокацій з боку росіян і білорусів.

Нижче - документ з рекомендаціями.

Фото: НОК України

Фото: НОК України

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет ( МОК ) дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх у нейтральному статусі.

Олімпіада у Парижі розпочнеться 26 липня і триватиме до 11 серпня.