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Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградській області

Внаслідок атаки чоловік отримав серйозне поранення.

Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградській області
Андрій Райкович
Фото: Макс Левин

Сьогодні, 3 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Кіровоградській області.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки”, - написав він. 

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Також внаслідок атаки окупантів серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження.  Його шпиталізовано, медики надають необхідну допомогу. 

На місці події працюють всі відповідні служби.

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