Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградській області

Сьогодні, 3 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Кіровоградській області.
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
“Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки”, - написав він.
Також внаслідок атаки окупантів серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його шпиталізовано, медики надають необхідну допомогу.
На місці події працюють всі відповідні служби.
- Російська окупаційна армія 15 квітня атакувала Кіровоградську область, у Кропивницькому районі без руйнувань цивільної інфраструктури.
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10 квітня у Кіровоградській області через російські обстріли зафіксували пошкодження кількох житлових будинків та господарчих споруд.
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А 2 квітня через російські обстріли у Кіровоградській області пошкоджений обְ’єкт енергетики. Проте минулося без постраждалих.