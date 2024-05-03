Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградській області

LB.ua в Google News

Сьогодні, 3 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Кіровоградській області.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки”, - написав він.

Також внаслідок атаки окупантів серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його шпиталізовано, медики надають необхідну допомогу.

На місці події працюють всі відповідні служби.