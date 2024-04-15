ОВА: російська армія атакувала Кіровоградщину

Російська окупаційна армія атакувала Кіровоградську область.
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворог атакував Кіровоградщину. У Кропивницькому районі попередньо без руйнувань цивільної інфраструктури. Працюють відповідні служби", – зазначив очільник ОВА.
Також наголосив на необхідності зберігання інформаційної тиші.
- 10 квітня у Кіровоградській області через російські обстріли зафіксували пошкодження кількох житлових будинків та господарчих споруд.
- А 2 квітня через російські обстріли у Кіровоградській області пошкоджений обְ’єкт енергетики. Проте минулося без постраждалих.