ОВА: російська армія атакувала Кіровоградщину

Також наголосив на необхідності зберігання інформаційної тиші.

"Ворог атакував Кіровоградщину. У Кропивницькому районі попередньо без руйнувань цивільної інфраструктури. Працюють відповідні служби", – зазначив очільник ОВА.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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