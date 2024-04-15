Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Атака Ірану на Ізраїль: Нетаньягу пообіцяв відповісти тим самим
Атака Ірану на Ізраїль: Нетаньягу пообіцяв відповісти тим самим
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій
Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: російська армія атакувала Кіровоградщину

Попередньо руйнувань цивільної інфрмаструктури немає.

ОВА: російська армія атакувала Кіровоградщину
Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович
Фото: Макс Левин

Російська окупаційна армія атакувала Кіровоградську область. 

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог атакував Кіровоградщину. У Кропивницькому районі попередньо без руйнувань цивільної інфраструктури. Працюють відповідні служби", – зазначив очільник ОВА.

Також наголосив на необхідності зберігання інформаційної тиші. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies