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Сили оборони півдня впродовж доби знищили 123 окупантів і 44 одиниці ворожої техніки

Також знищено 4 польові пункти боєпостачання.

Сили оборони півдня впродовж доби знищили 123 окупантів і 44 одиниці ворожої техніки
Фото: Сили оборон півдня

Впродовж доби Сили оборони півдня ліквідували 123 окупантів, 44 одиниці ворожої техніки і 4 польові пункти боєпостачання.

Про це повідомляє пресцентр Сил оборони півдня у Telegram.

Впродовж доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 123 окупанти і 44 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 14 гармат, в тому числі САУ "Гвоздика";
  • 2 міномети;
  • 23 одиниці авто-бронетехніки;
  • 2 станції радіоелектронної боротьби;
  • 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
  • 2 системи фотовідеоспостереження.

Також знищено 4 польові пункти боєпостачання, місце зберігання пально-мастильних матеріалів та місце зберігання матеріально-технічних засобів ворожого війська. 

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