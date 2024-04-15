Сили оборони півдня впродовж доби знищили 123 окупантів і 44 одиниці ворожої техніки

Впродовж доби Сили оборони півдня ліквідували 123 окупантів, 44 одиниці ворожої техніки і 4 польові пункти боєпостачання.

Про це повідомляє пресцентр Сил оборони півдня у Telegram.

Впродовж доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 123 окупанти і 44 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

14 гармат, в тому числі САУ "Гвоздика";

2 міномети;

23 одиниці авто-бронетехніки;

2 станції радіоелектронної боротьби;

1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";

2 системи фотовідеоспостереження.

Також знищено 4 польові пункти боєпостачання, місце зберігання пально-мастильних матеріалів та місце зберігання матеріально-технічних засобів ворожого війська.