У Білорусі "вагнерівці" вербують диверсантів для війни в Україні

Інструктори з ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, готують диверсантів для війни на території України. Нещодавно "вагнерівці" завершили вишкіл.
Про це повідомляє Центр національного супротиву.
Зазначається, що якраз закінчився восьмий вишкіл найманців.
"За інформацією білоруського підпілля тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "граніт". Навчання проводили все ті ж інструктори із пвк "вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни союзника росії", — ідеться у повідомленні.
Головним завданням новостворених загонів є диверсійна робота в Україні.
У нацспротиві розповіли, що зараз вагнерівці проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини.
"Білоруси також мають основне озброєння - ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети й кулемети Калашникова", — додали у спротиві.
Що відомо про "вагнерівців" у Білорусі
- Вони були присутні в країні з червня 2023 року, тоді там було 8 тисяч найманців.
- Після того, як Євген Пригожин припинив участь у бойових діях в Україні, багато найманців виїхали з табору у селищі Цар до Росії. Їх відправили у безстрокові відпустки.
- Після загибелі Пригожина у республіці взялися розбирати намети, які раніше зводили для терористів із ПВК.
- Згодом британська розвідка повідомляла, що на території Білорусі залишалося менш ніж 1000 російських найманців. Це впливало на Україну і грало на руку Кремлю.
- Також з'являлася інформація, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вербує "вагнерівців" до своєї приватної військової компанії.