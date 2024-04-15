У Білорусі "вагнерівці" вербують диверсантів для війни в Україні

Інструктори з ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, готують диверсантів для війни на території України. Нещодавно "вагнерівці" завершили вишкіл.

Про це повідомляє Центр національного супротиву.

Зазначається, що якраз закінчився восьмий вишкіл найманців.

"За інформацією білоруського підпілля тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "граніт". Навчання проводили все ті ж інструктори із пвк "вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни союзника росії", — ідеться у повідомленні.

Головним завданням новостворених загонів є диверсійна робота в Україні.

У нацспротиві розповіли, що зараз вагнерівці проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини.

"Білоруси також мають основне озброєння - ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети й кулемети Калашникова", — додали у спротиві.

Що відомо про "вагнерівців" у Білорусі