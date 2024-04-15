Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО

Новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України став Андрій Кононенко.

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Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Ним став Андрій Кононенко.

Про це йдеться в указі президента №229/2024.

"Призначити КОНОНЕНКА Андрія Валерійовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – зазначено в документі.

Указ датований 15 квітня 2024 року.

Також Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться в тексті указу №228/2024.