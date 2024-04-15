В ISW пояснили, чому Україна більш вразлива до ракетних ударів та атак безпілотників, ніж Ізраїль

Великий комбінований пакет ударів Ірану по Ізраїлю у ніч на 14 квітня був набагато менш успішним, ніж нещодавні російські удари по Україні.

Успіх Ізраїлю в захисті від масованого обстрілу ракетами безпілотниками з території Ірану у ніч на 14 квітня підкреслив чинники вразливості українських зусиль із захисту від регулярних російських обстрілів аналогічним озброєнням.

Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Йдеться, зокрема, про географічне положення України та подальше виснаження “парасольки” української ППО.

Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) запустили приблизно 170 безпілотників Shahed-136/131, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет по цілях в Ізраїлі в комплексі ударів, схожих на нещодавні російські “пакети” ударів по Україні.

“Російські війська експериментували з ударами крилатими ракетами, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами різного розміру та комбінацій, і зараз регулярно завдають великих комбінованих ударів по цілях в Україні”, − зазначили в ISW.

Такий же великий комбінований пакет ударів Ірану був набагато менш успішним, ніж нещодавні російські удари по Україні. Ізраїльська ППО перехопила майже всі з приблизно 320 повітряних цілей, за винятком кількох балістичних ракет. Іранські безпілотники та ракети повинні були перетнути понад 1000 кілометрів повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, перш ніж досягти Ізраїлю, що дало Ізраїлю та його союзникам години на ідентифікацію, відстеження та перехоплення ракет і безпілотників на підході до країни.

Російські війська запускають безпілотники та ракети з усієї окупованої України та в безпосередній близькості від України з території Росії, даючи українським ППО лише частину часу, який Ізраїль та його союзники використовували для успішного відбиття іранського удару.

Ізраїль також має надійну парасольку протиповітряної оборони, яка відповідає за реагування на потенційні атаки через коротші кордони зі своїми сусідами, Смугою Газа ти Західним берегом річки Йордан. Україна водночас дедалі більше погіршує можливості протиповітряної оборони для протидії ударам ракет і безпілотників на значно ширшій лінії фронту в Україні, а також на її міжнародних кордонах з Білоруссю та Росією. Україна також наразі не має можливостей здійснювати перехоплення ракет “повітря-повітря” за допомогою літаків із нерухомим крилом, як це зробили Ізраїль та його союзники. Велика площа України порівняно з Ізраїлем ускладнює для України забезпечення щільності протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, особливо на тлі постійних затримок допомоги з безпеки США.

“Виснаження засобів протиповітряної оборони, наданих США, внаслідок затримок із відновленням військової допомоги США Україні в поєднанні з удосконаленням російської тактики ударів призвело до підвищення ефективності російської ударної кампанії в Україні”, − йдеться у звіті.

Без істотної та регулярної безпекової допомоги Україні російські удари загрожують обмежити довгостроковий бойовий потенціал України та створити оперативні умови для досягнення Росією значних успіхів на полі бою.

“Україні потрібні значні запаси західних систем протиповітряної оборони та винищувачів, здатних перехоплювати безпілотники та ракети, щоб створити комбіновану парасольку протиповітряної оборони, яка хоча б віддалено була такою ж ефективною, як та, яку Ізраїль та його союзники успішно застосували 13 квітня”, − додали дослідники.

Російська ударна кампанія проти України демонструє, що навіть обмежена кількість успішних ударів балістичними або крилатими ракетами може завдати значної та, ймовірно, довгострокової шкоди енергетичній та іншій інфраструктурі. Києву потрібно створити ефективну та добре забезпечену систему протиповітряної оборони з високою швидкістю перехоплення, підсумували в ISW.