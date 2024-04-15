На борді — реабілітація, а в документі — шестиповерхівка. Звідки взявся забудовник Старокиївської гори

Що не так з дозволами, які отримав забудовник, як активісти відбивали в нього історичну зону та що планують робити — читайте в нашому тексті.

Наразі петицію до міського голови проти будівництва підписали понад 6 000 киян. І це ще не кінець.

Для забудовника це вже не перший кейс на Воздвиженці. Землю в оренду Київрада віддала йому ще 2004 року. А 2015-го, уже за чинного керівництва столиці, оформила документ про початок будівельних робіт.

Старокиївська гора — історична частина міста, яка має статус археологічної й архітектурної охоронних зон. Зверху на ній — Національний музей історії України, велика зелена зона, яка перетікає в не менш цінну для киян і гостей зону відпочинку — Пейзажну алею. Тим часом унизу ТОВ «Фундація "Якісне житло"» береться будувати нібито оглядовий майданчик і «простір для реабілітації військових», хоча в проєкті зазначено дещо інше, на шість поверхів.

«Приїхав трактор і просто у схилі гори вирив чотири ями, залив у них бетон, устромив у них металеві опори — і вийшов такий собі борд, який демонструє нам майбутнє гори, яка бачила варягів, монголів, литовських лицарів, а тепер побачить і київського забудовника», — так активіст Павло Ковтонюк описував , що спіткало Старокиївську гору на початку березня.

Як Київрада віддавала ділянку в історичній зоні міста

2004 рік, Києвом керує Олександр Омельченко. Міська рада одним рішенням ухвалює передати чотири ділянки в Подільському районі акціонерному товариству «Київміськбуд-1». У переліку й територія на вулиці Гончарній, довкола якої зараз розгорнувся скандал.

Фото: bigkyiv.com.ua Встановлення паркану навколо ділянки на вулиці Гончарній

Попри незначні зміни в рішеннях Київради і прихід до влади Леоніда Черновецького, договір на оренду ділянок усе ж залишився за АТ «Київміськбуд-1». Його поновили на п’ять років з незначними змінами: у 2012 році на прохання самої компанії замість неї в документ вписали ТОВ «Фундація "Якісне житло"».

2015 року Департамент містобудування та архітектури Київради видав Фундації містобудівні умови й обмеження забудови. Також забудовник отримав декларацію про початок будівельних робіт на шестиповерховий об’єкт із 12 паркомісцями. У листопаді 2024-го — дозвіл відгородити ділянку парканом.

Термін оренди встановили до лютого 2026 року.

Чи всі дозволи має забудовник?

Не всі. У Департаменті пам'яткоохоронної діяльності Міністерства культури та інформаційної політики підтвердили, що ділянка за адресою, на яку забудовник отримав дозвіл від Київради, розташована в межах археологічної охоронної зони та включена до Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Виконувати роботи там міністерство не дозволяло. Те саме відповів і Департамент культурної спадщини КМДА.

Але головна проблема — Фундація має декларацію на початок будівництва і дозвіл на зведення паркану, зазначає Павло Ковтонюк, який одним з перших порушив тему забудови ділянки.

«Така в забудовників тактика. Спершу банер вліпили, потім паркан, а якщо ніхто нічого не промовить — побудують, що їм потрібно, і скажуть, що так і було», — додає активіст.

Фото: надано активістами Огороджена ділянка на вулиці Гончарній

Фото: надано активістами Огороджена ділянка на вулиці Гончарній

Боротьба за Воздвиженку

Як ми вже згадували, це не перший кейс із забудовником у цьому районі. 2019 року Фундація «Якісне житло» збиралася звести на одній ділянці ЖК «Поділ-Град» спільно ще з двома ТОВ. Багатоповерхівку мали будувати на місці, де мешканці району облаштували сквер.

Зрештою, активістам вдалося домогтися, аби Київрада розірвала договір оренди із забудовником. А рік тому Верховний Суд ухвалив проміжне рішення на користь скверу.

Інша історія, з якою довелося боротися мешканцям району — ЖК «Поділ Град Vintage», який уже почали будувати внизу Вознесенського узвозу. Там забудовником виступила компанія Edelburg Development, яку пов’язують з сином ексмера Києва Степаном Черновецьким і керівником ДАБІ Києва часів Януковича Сергієм Кучером. Через судові позови й рішення будівництво вдалося заморозити.

Звідки взялася Фундація «Якісне житло»

Установити кінцевого бенефіціара компанії важко. Зазначені у відкритих джерелах пов’язані із Фундацією особи вказують один і той самий номер телефону, що не обслуговується. А власником — ТОВ «Буд-ресурс», засновником якого є ТОВ «Бридж плюс». Види діяльності останнього різноманітні — від добування піску й оренди вантажних автомобілів до організації азартних ігор і розваг.

Утім неофіційно компанію пов’язують з депутатами-ексрегіоналами в Київраді. Які, мовляв, були дотичні й до АТ «Київсміськбуд-1», що й отримувало дозвіл на користування ділянками, а потім переписало його на ТОВ «Фундація "Якісне житло"».

Фото: надано активістами Сквер на вулиці Гончарній Фото: надано активістами Ділянка на вулиці Гончарній

Академія гончарного мистецтва

Найбільше активістів обурює те, що забудовник прикривається реабілітацією військових і людей з інвалідністю. Плюс менш інклюзивного місця в столиці, ніж Воздвиженка, а тим паче схил Старокиївської гори, годі й придумати, наголошують вони.

Для цього Фундація ще в лютому замовила низку промоційних публікацій у медіа про створення Академії гончарного мистецтва. І підписала угоду з гончарною студією KUST, щоб їхні майстри розробили програми для Академії.

Засновник студії Віктор Кущенко в коментарі «5 каналу» підтвердив підписані угоди. Про петицію, каже, уже теж знає. Водночас поділився з журналістами контактом забудовника. Той у розмові з «5 каналом», яку не дозволив оприлюднювати, сказав, що ніякого ресторану на Гончарній не будуватиме, бо ділянка неприваблива й мала, а для відвідувачів Академії організують спеціальний транспорт.

***

Нині активісти працюють з юристами — готують скарги до КМДА й розглядають звернення до суду.

«Наша мета зупинити й заморозити будівництво, щоб принаймні забудовник не встиг там розкопати місце під підземний паркінг. Це задача мінімум. Задача максимум — змінити цільове призначення ділянки або розірвати договір оренди, термін якої минає у 2026 році», — пояснив Павло Ковтонюк.

Та чи не виставить Фундація черговий борд на іншій ділянці району — питання. За даними КМДА, станом на 2018 рік ТОВ «Фундація "Якісне житло"» орендувало ще 7 територій на Воздвиженці загальною площею 2,8 га. У 2017-му три з них арештував Голосіївський райсуд, але вже через два місяці Апеляційний суд розблокував їх.