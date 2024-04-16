На Херсонщині через російську агресію поранені двоє людей, в тому числі дитина

Зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

Російська армія протягом доби обстрілювала на Херсонщині Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Про це йдеться у повідомленні начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він зазначив, що через російську агресію 2 людини дістали поранення, одна з них - дитина.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили над територією області 2 "Shahed-131/136".

У ніч на 16 квітня протиповітряна оборона України знищила 9 із 9 запущених російською армією ударних безпілотників типу "Shahed-131/136". Бойова робота велася у Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях.