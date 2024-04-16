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На Херсонщині через російську агресію поранені двоє людей, в тому числі дитина

Зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

На Херсонщині через російську агресію поранені двоє людей, в тому числі дитина
Фото: Олександр Прокудін

Російська армія протягом доби обстрілювала на Херсонщині Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Про це йдеться у повідомленні начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він зазначив, що через російську агресію 2 людини дістали поранення, одна з них - дитина.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9  приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили над територією області 2 "Shahed-131/136".

У ніч на 16 квітня протиповітряна оборона України знищила 9 із 9 запущених російською армією ударних безпілотників типу "Shahed-131/136". Бойова робота велася у Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

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