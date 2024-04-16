"Укрзалізниця" у 2023 році дерусифікувала 82 об'єкти

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до "Укразалізниці" щодо заходів з дерусифікації об'єктів інфраструктури. У державній компанії прозвітували, що минулоріч перейменували 82 об'єкти, які мали зв'язки з російською імперською спадщиною або не відповідали стандартам української мови.

У списку, приклади з якого наводить Facebook-сторінка уповноваженого, міститься 17 назв платформ, 16 роздільних пунктів та 49 зупинних пунктів. Більше немає на залізничних мапах Зеленої Рощі, Суворова, Жовтневого, Колгоспної, Чапаєвки, Ватутіного, Первомайська-на-Бузі, Скоросного тощо.

Далі у планах перевізника змінити назви регіональних філій, які потрібно привести у відповідність до вимог сучасності. У березні 2024 року "Укразалізниця" також провела моніторинг об'єктів, які потребують демонтажу чи перейменування. За кожним з них вживаються відповідні заходи. Загалом на програму "Залізна українізація", яка передбачає повне вилучення російських написів та назв з рухомого складу та об'єктів, закладено три роки, один з яких вже минув.