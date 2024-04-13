У Кіровоградській області горів локомотив Укрзалізниці

Травмованих та загиблих немає.

У Знамְֹ’янці Кіровоградської області горів локомотив Укрзалізниці. Рятувальники оперативно загасили пожежу, травмованих і загиблих немає.

Про це повідомили у ДСНС.

"12 квітня о 23:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території Знам’янка Сортувальна. Після прибуття на місце виклику було встановлено, що горить устаткування секції локомотиву. О 23:50 пожежу було локалізовано та о 00:09 – ліквідовано", йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Локомотив згорів на Кіровоградщині

Також додали, що із пожежею боролися рятувальники знам’янського пожежно-рятувального підрозділу та пожежний потяг виробничого підрозділу ст. Знам’янка.

Причину пожежі встановлюють фахівці.