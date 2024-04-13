Зеленський: в Україні на 500 підприємствах ОПК працює майже 300 тисяч людей

Президент України Володимир Зеленський у День працівника оборонно-промислового комплексу привітав працівників і працівниць галузі з професійним святом і вручив державні нагороди.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей. Зокрема, саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

"Українські «стугни», українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним. Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього", – сказав президент.

Також Володимир Зеленський оглянув новітні зразки військової техніки та зброї, заслухав доповідь щодо обсягу їх виробництва та застосування на фронті. Також він обговорив із виробниками питання державного замовлення представлених зразків і можливості нарощувати виробництво.

День працівника ОПК