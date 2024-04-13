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Прикордонники взяли в полон трьох окупантів на Донеччині

Усі затримані виявилися військовослужбовцями 10-го танкового полку, яким обіцяли по 200 тис.рублів на місяць за участь у війні. 

Прикордонники взяли в полон трьох окупантів на Донеччині
Троє російських полонених
Фото: ДПСУ

Прикордонники волинського загону взяли у полон трьох окупантів в районі Новомихайлівки, що на Донеччині. Усі затримані виявилися військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Понад два десятки окупантів того дня кинули виклик нашим захисникам. Росіяни під прикриттям щільного вогню з артилерії та мінометів спробували штурмувати українські позиції. Попри значну перевагу в живій силі противника, під постійними вибухами ворожих снарядів, прикордонники та десантники не дали противнику прорвати оборону і знищили чимало російських окупантів. Ворожі тіла встелили українську землю", – написали в ДПСУ. 

Згодом, під час заміни бійців на позиції, прикордонники помітили наближення трьох осіб, як з'ясувалося – російських  військових, які, як виявилося пізніше, шукали воду. Їх одразу ж обеззброїли та взяли у полон.

Як йдеться у відео, всі російські військові пішли служити за контрактом. Їм за участь у війні пообіцяли платити по 200 тисяч гривень на місяць, а також те, що будуть у тилу. Однак, за словами полонених, в результаті зібрали у групу кількістю 54 осіб і кинули на штурм. 

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