Усі затримані виявилися військовослужбовцями 10-го танкового полку, яким обіцяли по 200 тис.рублів на місяць за участь у війні.

Прикордонники волинського загону взяли у полон трьох окупантів в районі Новомихайлівки, що на Донеччині. Усі затримані виявилися військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Понад два десятки окупантів того дня кинули виклик нашим захисникам. Росіяни під прикриттям щільного вогню з артилерії та мінометів спробували штурмувати українські позиції. Попри значну перевагу в живій силі противника, під постійними вибухами ворожих снарядів, прикордонники та десантники не дали противнику прорвати оборону і знищили чимало російських окупантів. Ворожі тіла встелили українську землю", – написали в ДПСУ.

Згодом, під час заміни бійців на позиції, прикордонники помітили наближення трьох осіб, як з'ясувалося – російських військових, які, як виявилося пізніше, шукали воду. Їх одразу ж обеззброїли та взяли у полон.

Як йдеться у відео, всі російські військові пішли служити за контрактом. Їм за участь у війні пообіцяли платити по 200 тисяч гривень на місяць, а також те, що будуть у тилу. Однак, за словами полонених, в результаті зібрали у групу кількістю 54 осіб і кинули на штурм.