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F-16 для України: у Повітряних силах розповіли про переваги отримання 22 винищувачів від Норвегії.

Винищувачі дозволять українській піхоті "легше дихати".

F-16 для України: у Повітряних силах розповіли про переваги отримання 22 винищувачів від Норвегії.

22 винищувачі F-16, які Норвегія планує передати Україні значно полегшать роботу українській піхоті, а також зможуть допомагати виконувати завдання армійській авіації.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш, пише "Суспільне".

Він оцінив всі переваги F-16, "ці літаки можуть боротися як і з малопомітними цілями — шахеди, крилаті, керовані авіаційні ракети, так і можуть впливати на авіацію ворога.

Літаки дозволять "легше дихати" українській піхоті і допомагати армійській авіації виконувати  завдання.

"Це стане серйозним посиленням нашої обороноздатності у відбитті російського вторгнення", — підкреслив речник.

  • Норвегія готується передати Україні винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів.
  • На початку квітня у Повітряних силах повідомляли про те, що українські пілоти відточують навички керування винищувачами F-16 у Данії та США. Також проходить навчання технічний персонал.
  • 29 березня уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України, в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.
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