F-16 для України: у Повітряних силах розповіли про переваги отримання 22 винищувачів від Норвегії.

22 винищувачі F-16, які Норвегія планує передати Україні значно полегшать роботу українській піхоті, а також зможуть допомагати виконувати завдання армійській авіації.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш, пише "Суспільне".

Він оцінив всі переваги F-16, "ці літаки можуть боротися як і з малопомітними цілями — шахеди, крилаті, керовані авіаційні ракети, так і можуть впливати на авіацію ворога.

Літаки дозволять "легше дихати" українській піхоті і допомагати армійській авіації виконувати завдання.

"Це стане серйозним посиленням нашої обороноздатності у відбитті російського вторгнення", — підкреслив речник.