Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони: на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої за Богданівку

Ворог не припиняє штурмів.

Міноборони: на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої за Богданівку
Українські військові
Фото: Генштаб

Населений пункт Богданівка на Бахмутському напрямку перебуває під контролем Сил оборони. Наразі там ідуть інтенсивні бої, ворог не припиняє штурмів, повідомляє Міноборони

У відомстві наполягають опиратися тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України.

"Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів", — ідеться у повідомленні.

Раніше аналітики  проєкту DeepState, оновивши мапу бойових дій, повідомили, що ворог окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies