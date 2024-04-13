Міноборони: на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої за Богданівку

Населений пункт Богданівка на Бахмутському напрямку перебуває під контролем Сил оборони. Наразі там ідуть інтенсивні бої, ворог не припиняє штурмів, повідомляє Міноборони

У відомстві наполягають опиратися тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України.

"Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів", — ідеться у повідомленні.

Раніше аналітики проєкту DeepState, оновивши мапу бойових дій, повідомили, що ворог окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького.