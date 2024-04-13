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Ворог застосовує нову тактику на Запорізькому напрямку, — Сили оборони

Спостергіається активність ДРГ в Роботиному.

Ворог застосовує нову тактику на Запорізькому напрямку, — Сили оборони
Фото: EPA/UPG

На Запорізькому напрямку ворог розосереджує сили між селами Роботине та Вербове і починає застосовувати нову тактику. Крім того спостерігається активність ворожих ДРГ.

Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону, пише РБК-Україна.

"Розсередивши свої сили між Роботиним та Вербовим, ворог намагається проміряти міцність оборони українських сил на кожному з цих напрямків", — заявила вона.

Також продовжуються спроби заходу ворожих ДРГ в Роботине.

"Але зайшовши, переконуються, що їм не раді, одразу згортаються і фактично запакованими, як кажуть наші бійці, повертаються на свої вихідні позиції. Ті, звісно, хто можуть відправлятися", — констатувала Гуменюк.

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