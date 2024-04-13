Держдеп США анонсував Форум партнерства США та України

Державний департамент Сполучених Штатів на своєму сайті повідомив про дату проведення Форуму партнерства США та України. Захід відбудеться 17 квітня у приміщення Комерційної палати у Вашингтоні.

Мета форуму - об'єднати представників влади та бізнесу у пошуку шляхів відновлення та відродження України на тлі стабілізації її економіки.

Очікується, що делагацію нашої держави очолюватиме прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він, а також міністр комерції Джіна Раймондо та спеціальна представниця США щодо відновлення України Пенні Прітцкер виступлять із промовами.

Пані Прітцкер також головуватиме під час дискусії щодо можливостей та викликів інвестицій в аграрний сектор України, до якої будуть залучені українські та американські урядовці. Засідання буде закритим для журналістів.