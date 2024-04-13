Мінфін США разом з Британією запровадив санкції проти російської металургії

Відомство заборонило імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в координації з британськими партнерами.

Департамент казначейства Сполучених Штатів спільно з фінансовою канцелярією Сполученого Королівства заявили про запровадження санкцій проти російської металургійної галузі.

Як повідомляється на сайті американського мінфіну, на території США та Британії забороняється імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження. Таким чином країни виконують рекомендацію "Великої сімки" щодо зменшення доходів РФ від реалізації металів.

Канцлер казначейства Британії Джеремі Гант заявив, що "зменшення можливостей для Путіна вести його незаконну війну проти України найкраще досягається тоді, коли ми діємо спільно з нашими союзниками". На думку посадовця, запроваджені обмеження "не дозволять Кремлю вливати більше грошей у воєнну машину".