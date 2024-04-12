Головне за п'ятницю, 12 квітня: авіаудар по Сумах, обстріл Нью-Йорка, збільшення грошового забезпечення оборонців

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 81 бойове зіткнення, ворожі обстріли, конфлікт на Близькому Сході. Яким запам’ятається 779-й день повномасштабної війни.

Унаслідок авіаудару по житловому сектору у місті Суми травмовані троє людей, повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

“Сьогодні о 14 год. 55 хв. росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Внаслідок удару, попередньо, травмовано троє людей”, — ідеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" додали, що "в результаті ворожого обстрілу на вокзалі станції Суми постраждалих немає: всі пасажири та працівники вокзалу щойно покинули укриття".

Внаслідок удару пошкоджені вокзальні вікна, але колії цілі, всі поїзди прибуватимуть та вирушатимуть за розкладом.

Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк, Донецької області. Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, ще одна — зазнала поранення.

"Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері — убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження", — повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На місці прильотів працюють рятувальники і парамедики.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 81 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 квітня – в нашій новині.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою збільшено на 70 тисяч гривень грошове забезпечення військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Це рішення стало відповіддю на постанову Верховної Ради, ухвалену напередодні, – щодо розробки законодавства для додаткових коштів військовим на передовій.

Тепер військові "на нулі", окрім зарплати в 20-25 тисяч гривень та бойових доплат у розмірі 100 тисяч гривень, матимуть право на додаткову доплату – 70 тисяч гривень.

Загальне грошове забезпечення таких військовослужбовців може сягати 195-195 тисяч гривень на місяць.

У російському Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю "Газпрому", унаслідок чого постраждало двоє людей, повідомляє “Українська правда” із посиланням на місцевого губернатора і на видання “Медуза”.

“Бєлгород зазнав атаки ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу. Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей”, – повідомив губернатор.

Увечері 12 квітня Ізраїль обстріляли з території Лівану. Загалом було зафіксовано приблизно 40 запусків, повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Деякі з ракет були перехоплені, решта впали на відкритих територіях. Про постраждалих не повідомляється.

Цього ж вечора група протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила два вибухонебезпечні безпілотники Хезболли, які прилетіли з Лівану на територію Ізраїлю.

“За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по низці місць на півдні Лівану, щоб усунути загрозу”, - зазначили в армії Ізраїлю.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!