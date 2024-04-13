Поки світові лідери закликають США підтримати Україну, республіканці дивляться на Трампа, — Reuters

Джонсон мав зустрітися із Трампом, що додає роздумів чи дозволить спікер голосування за законопроєкт.

Безпрецедентна кількість іноземних офіційних осіб, зокрема з Японії, Британії та Італії, відвідали Вашингтон протягом останніх кількох місяців і звернулися до республіканців у Конгресі з проханням схвалити збільшення військової допомоги Україні. Але вони прислухаються до зовсім іншого голосу — експрезидента та нинішнього кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, пише Reuters.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у своєму виступі на засіданні Конгресу в четвер закликав американських законодавців подолати "сумнів у собі" щодо ролі країни на світовій арені, попередивши, що надії України "зруйнуються" без підтримки США.

Він виступив в залі Палати представників та звернувся до спікера від Республіканської партії Майка Джонсона, який місяцями перешкоджав Палаті представників проголосувати за законопроєкт щодо допомоги у 60 мільярдів доларів для України.

Також агентство відзначає візити до США з аналогічними меседжами прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністра закордонних справ Великобританії Девіда Кемерона.

Трамп у п’ятницю, 12 квітня, мав зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, що підігріває припущення про те, чи схвалить він голосування щодо запиту президента Джо Байдена про екстрену допомогу Україні наступного тижня.

Представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, вірна соратниця Трампа та противниця допомоги Україні, після виступу Кішіди, сказала, що впевнена, що Трамп і Джонсон обговорять відповідний законопроект, але не висловила своєї думки.

"Я думаю, що президент Трамп може представити свої погляди, і я не говорю від імені президента", — сказала вона.

Директор із питань Конгресу та уряду Центру стратегічних і міжнародних досліджень Елізабет Хоффман зазначила, що Європа дуже нервує з приводу Сполучених Штатів і відданості НАТО, Україні та Європі загалом.

Допомога США для України

Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.

США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.

13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.

Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.

Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.