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В Польщі створюють Раду з питань співпраці з Україною

Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. 

В Польщі створюють Раду з питань співпраці з Україною
Павел Коваль

Прем’єр Польщі Дональд Туск підписав розпорядження про створення Ради з питань співпраці з Україною. Цей громадський орган займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови.

Про це повідомляє РАР з посилання на уповноваженого з відновлення України в польському уряді Павла Коваля.

Коваль розповів, що саме він очолить Раду з питань співпраці з Україною. 

"Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Цей склад буде сформований протягом найближчих тижнів", – додав Коваль.

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Новостворена Рада співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами й матиме представництва в регіонах. Також в ній функціонуватимуть робочі групи. Детальніше структуру й функції органу визначать найближчим часом.

Рада має стати інституцією, яка “буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин".

"Ми виходимо з припущення, що вони є унікальними, не лише через історичні питання, але й через участь Польщі у допомозі Україні, яка захищається, та роль Польщі у процесі її відновлення", – наголосив Коваль.

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