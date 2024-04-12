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​Голова МВС Естонії пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією

МП підпорядковується Путіну, "який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі".

​Голова МВС Естонії пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/УПЦ

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні.

Про це повідомляє Postimees.

"З урахуванням наявного контексту, у мене як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат організацією, яка підтримує тероризм у своїй діяльності", - зазначив Ляенеметс.

Він додав, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, "який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі".

Представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) ще 9 квітня заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві, на підтримку війни Росії проти України. У такий спосіб місцева церква по суті відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування РПЦ.

Ляенеметс наголосив, що вихід іх МП не вплине на парафіян і не означає, що храми буде закрито, але зв’язки з Москвою будуть розірвані.

  • 5 березня профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати в другому читанні законопроєкт щодо заборони УПЦ (МП) в Україні.
  • 15 березня керівники українського парламенту Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко й Олена Кондратюк і в їхньому обличчі всі депутати отримали листа. Лист написано на бланку юридичної компанії "Амстердам та партнери" і підписано ім’ям Роберта Амстердама. Того самого лобіста, якого підсанкційний олігарх Вадим Новинський винайняв захищати інтереси УПЦ МП. Точніше зірвати закон №8371, яким передбачено заборонити діяльність релігійних організацій, які мають керівний центр на території держави-агресора. Докладно – в матеріалі Соні Кошкіної.
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