​Голова МВС Естонії пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні.
Про це повідомляє Postimees.
"З урахуванням наявного контексту, у мене як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат організацією, яка підтримує тероризм у своїй діяльності", - зазначив Ляенеметс.
Він додав, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, "який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі".
Представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) ще 9 квітня заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві, на підтримку війни Росії проти України. У такий спосіб місцева церква по суті відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування РПЦ.
Ляенеметс наголосив, що вихід іх МП не вплине на парафіян і не означає, що храми буде закрито, але зв’язки з Москвою будуть розірвані.
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