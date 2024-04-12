Кемерон їде у Брюссель домовлятися про Гібралтар

Після візиту до Сполучених Штатів Америки міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон вирушив до Брюсселя, де мають відбутися перемовини щодо Гібралтару.
Як пише BBC, заморська територія після Брекзиту опинилися у невизначеному статусі щодо прикордонного контролю. Жителі Гібралтару щодня масово перетинають кордон з Іспанією, що після виходу Британії з ЄС мало б здійснюватися з повними перевірками. Втім у Брекзит-угоді питання не було врегульовано.
У Бельгії лорд Кемерон має зустрітися з першим міністром Гібралтару Фабіаном Пікардо, міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом та віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Це буде вже 18-ий раунд перемовин щодо врегулювання питання кордону та спільного використання аеропорту Гібралтару Британією й Іспанією. Підписання фінальної угоди не очікується.
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