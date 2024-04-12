Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
ГоловнаСвіт

Кемерон їде у Брюссель домовлятися про Гібралтар

Міністр закордонних справ Британії обговорить з європейськими колегами питання щодо прикордонного контролю між заморською територією та ЄС.

Кемерон їде у Брюссель домовлятися про Гібралтар
Девід Кемерон
Фото: EPA/UPG

Після візиту до Сполучених Штатів Америки міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон вирушив до Брюсселя, де мають відбутися перемовини щодо Гібралтару.

Як пише BBC, заморська територія після Брекзиту опинилися у невизначеному статусі щодо прикордонного контролю. Жителі Гібралтару щодня масово перетинають кордон з Іспанією, що після виходу Британії з ЄС мало б здійснюватися з повними перевірками. Втім у Брекзит-угоді питання не було врегульовано.

У Бельгії лорд Кемерон має зустрітися з першим міністром Гібралтару Фабіаном Пікардо, міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом та віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Це буде вже 18-ий раунд перемовин щодо врегулювання питання кордону та спільного використання аеропорту Гібралтару Британією й Іспанією. Підписання фінальної угоди не очікується.    

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies