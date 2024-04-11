Словаччина братиме участь у мирному саміті в Швейцарії і обіцяє підтримати вступ України до ЄС

Словаччина братиме участь у саміті щодо миру в Україні, який відбудеться 15-16 червня в Швейцарії.
Про це словацький прем'єр Роберт Фіцо сказав на брифінгу з нагоди візиту українського колеги Дениса Шмигаля. Він додав, що сьогодні Братислава і Київ схвалили дорожню карту щодо співробітництва.
"Хочу прямо сказати, щоб не було сумнівів: російська сила в Україні є порушенням міжнародних угод. Ми виходимо в Словаччині саме з цієї позиції і не будемо її міняти", – сказав він.
Фіцо сказав, що Україна і Словаччна можуть співпрацювати в гуманітарній і цивільній сферах. Він також висловив підтримку амбіцій України стати частиною Євросоюзу.
"Ми не є країною, яка чинитиме перешкоди на вашому шляху. Навпаки, ми хочемо допомогти", – запевнив Фіцо, який раніше погрожував блокувати вступ України до НАТО.
Країна також не перешкоджатиме транзиту української аграрної продукції до інших країн ЄС. Словаччина пропонує допомогу в розмінуванні. На комерційній основі Словаччина готова співпрацювати з Україною і у військовій сфері. Також країна пропонує допомогу в енергетиці.
Словацький прем'єр додав, що між країнами все рівно є питання, в яких є розбіжності.
Шмигаль назвав сьогоднішню зустріч результативною. За його словами, під час переговорів сконцентрувалися на п'ятьох блоках питання. Перший блок питання – енергетика.
"За повідомленням державної компанії Центренерго, яка володіла трьома тепловими станціями, вся генерація, тобто три теплоелектростанції, втрачена, станції повністю знищені. І ця генерація для України також втрачена, що, звичайно ж, призводить до значних проблем у галузі енергетики. Ми вдячні партнерам, вдячні Словаччині, за підтримку. Ми обговорили всі ці речі", – сказав Шмигаль.
Також йшлося про імплементацію мирного плану України. Обговорили і торгівлю і логістику: сполучення Київ-Кошице.
- Фіцо після приходу до влади сказав, що Словаччина не постачатиме Україні озброєння. Однак згодом він сказав, що країна не заборонятиме продаж зброї в приватному порядку.
- Нещодавно прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала змінив промову під час виступу перед союзниками щодо ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України. Він прийняв таке рішення, дізнавшись, що за столом також буде присутній прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.
- У столиці Словаччини Братиславі відбулася акція на підтримку України. Тисячі протестувальників вимагали від уряду Роберта Фіцо припинити свою проросійську риторику та допомагати нашій державі боротися з російською агресією.
- Через зустріч міністра закордонних справ Словаччини із Сергієм Лавровим країна посварилася із Чехією та припинила практику спільних засідань міністрів.