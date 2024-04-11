Латвія уклала безпекову угоду з Україною: щороку надаватиме військову підтримку на рівні 0,25% ВВП

Україна і Латвія уклали безпекову угоду. Документ підписали президенти Володимир Зеленський та Едгарс Рінкевичс.

Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО, повідомив український президент.

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", – сказав він.

Цього року Латвія надасть військову підтримку на суму близько 112 млн євро.

"Документ засвідчує готовність Латвійської Республіки допомагати з відновленням і відбудовою, захистом критичної інфраструктури, розмінуванням, безпілотними технологіями та кібербезпекою. В угоді також чітко закріплена підтримка з боку Латвії майбутнього членства України в ЄС і НАТО. Документ чинний протягом десяти років і передбачає можливість продовження його дії за взаємною згодою сторін", – повідомили на сайті президента України.

Угоду прокоментував і латвійський президент.

"Приємно бачити президента Володимира Зеленського знову, цього разу у Вільнюсі. Латвія та Україна підписали довгострокову угоду про зобов’язання щодо підтримки та безпеки, Латвія зобов’язується надати Україні військову підтримку в розмірі 0,25% ВВП", – прокоментував латвійський президент у X.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, це вже 9-та країна, з якою ми підписали таку Угоду. Першою була Велика Британія, пізніше були укладені угоди з Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

"Нагадаю дорученням Володимира Зеленського навесні 2022 року було створено Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки. Разом з Андерсом Фог Расмуссеном ми були співголовами. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір. Він заклав основу для Спільної декларації країн Великої сімки про підтримку України.

Декларація, у свою чергу, окреслила систему двосторонніх угод між Україною та союзними державами щодо зобов'язань у сфері безпеки. Наразі Україна працює над цими конкретними договорами", - написав він в телеграмі.

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