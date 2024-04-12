Нідерланди виділяють ще 400 млн євро на підтримку України, - ЗМІ

Цього року уряд Нідерландів виділить 400 млн євро на підтримку України.
Про це повідомляє RTL News з посиланням на власні джерела.
Ця сума буде виділена на додаток до понад 2 млрд євро, які вже були зарезервовані на 2024 рік.
“Наступного року Україна також може розраховувати на фінансову підтримку Нідерландів. У весняному меморандумі уряд, що йде у відставку, вже виділив на ці цілі 1,5 мільярда євро. Гроші в основному призначені для військової підтримки, а також для встановлення правди, відновлення та реконструкції”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, уряд Нідерландів виділяє фінансування для досягнення стандартів НАТО. Таким чином витрати Нідерландів на оборону перевищуватимуть 2% ВВП до 2026 року. У 2024 році він становитиме 2,15%, у 2025 році – 2,05%, а у 2026 році – 2,22%. Після цього він знову падає до 1,9%.
Потім вже новий уряд має забезпечити досягнення узгодженого стандарту НАТО.
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Нідерланди продовжують постійну підтримку України, зокрема закуплять боєприпаси для українських F-16 та дрони.
- Нідерланди зобовʼязуються надати Україні патрульні катери, бойові кораблі, гаубиці та радари.