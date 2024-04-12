Нідерланди виділяють ще 400 млн євро на підтримку України, - ЗМІ

Ця сума буде виділена на додаток до понад 2 млрд євро, які вже були зарезервовані на 2024 рік.

Цього року уряд Нідерландів виділить 400 млн євро на підтримку України.

Про це повідомляє RTL News з посиланням на власні джерела.

Ця сума буде виділена на додаток до понад 2 млрд євро, які вже були зарезервовані на 2024 рік.

“Наступного року Україна також може розраховувати на фінансову підтримку Нідерландів. У весняному меморандумі уряд, що йде у відставку, вже виділив на ці цілі 1,5 мільярда євро. Гроші в основному призначені для військової підтримки, а також для встановлення правди, відновлення та реконструкції”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, уряд Нідерландів виділяє фінансування для досягнення стандартів НАТО. Таким чином витрати Нідерландів на оборону перевищуватимуть 2% ВВП до 2026 року. У 2024 році він становитиме 2,15%, у 2025 році – 2,05%, а у 2026 році – 2,22%. Після цього він знову падає до 1,9%.

Потім вже новий уряд має забезпечити досягнення узгодженого стандарту НАТО.