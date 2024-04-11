Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot

Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через неспроможність країн блоку надати Україні додаткові системи ППО Patriot. Про це з посиланням на євродепутатів пише "Європейська правда".
Колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.
Він нагадав слова топдипломата ЄС Жозепа Борреля про те, що європейські країни мають сотню систем Patriot і при цьому не здатні допомогти українцям сімома.
Рішення підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.
"Парламент відмовляється розписувати бюджет Ради, поки Єврорада не вирішила підтримати Україну додатковими протиракетними системами Patriot!" – сказав він у X.
BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024
- Україна гостро потребувала ППО протягом всієї повномасштабної війни, але зараз, коли Росія посилила атаки балістичними ракетами на енергетику, потреба зросла ще більше. Лише за сьогоднішню ніч ворог вдарив по Трипільській ТЕС, пошкодив енергооб'єкти в Харківській, Львівській, Одеській та інших областях, а вдень атакував Миколаїв.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
- Протиповітряна оборона стала головною темою під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі. Кулеба наголосив, що країна потребує Patriot, оскільки вони здатні збивати балістичні цілі. А лише за один березень Росія випустила по українцях понад 90 балістичних ракет.
- За словами українського президента, Україні потрібно 25 систем Patriot або їхніх аналогів по шість-вісім батарей у кожній, аби захистити повітряний простір країни. Скільки є наразі він не повідомив, але наголосив, що в світі необхідна кількість існує, та країни не поспішають ділитися.