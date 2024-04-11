Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot

Рішення підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через неспроможність країн блоку надати Україні додаткові системи ППО Patriot. Про це з посиланням на євродепутатів пише "Європейська правда".

Колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

Він нагадав слова топдипломата ЄС Жозепа Борреля про те, що європейські країни мають сотню систем Patriot і при цьому не здатні допомогти українцям сімома.

Рішення підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

"Парламент відмовляється розписувати бюджет Ради, поки Єврорада не вирішила підтримати Україну додатковими протиракетними системами Patriot!" – сказав він у X.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024