Україна може позичити сім систем Patriot у союзників, - Кулеба

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба дав інтерв'ю виданню The Washington Post, у якому пояснив причину переходу до більш жортскої риторики щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони.

За словами урядовця, "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала", тож довелося вдаватися до інших методів ведення перемовин. "Ми спробували все, що можна, і нічого не спрацювало. Я розумію, що мене можуть зненавидіти", - заявив журналістам Кулеба.

Міністр зазначив, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".

"Я б'юся головою об стіну, хоча як дипломат мав би розбирати її цеглина за цеглиною. Така дипломатія не працює. Я просто не розумію, чому це (передача систем ППО - ред.) не відбувається", - підсумував інтерв'ю голова МЗС.