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Росіяни знову обстрілювали Нікопольщину: пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка і ЛЕП

Ворог скерував півдесятка БпЛА на Дніпропетровську область.

Росіяни знову обстрілювали Нікопольщину: пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка і ЛЕП
Фото: Сергій Лисак

Росіяни здійснили обстріл Нікопольского району з артилерії та дронів. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: Сергій Лисак

"Нікопольщина. Райцентр, Мирівська й Покровська сільська громади. Протягом дня вони потерпали від ворожих атак. Двічі агресор вдарив з артилерії, скерував півдесятка БПЛА", — повідомив Лисак.ї

Фото: Сергій Лисак

Руйнувань зазнали п’ятиповерхівка, три приватні оселі, нежитлова будівля, їдальня, лінія електропередач. Пошкоджена господарська споруда, ще одна – зруйнована. Потрощені три адмінбудівлі. Побиті легковик й автобус. Ще одна автівка згоріла.

Фото: Сергій Лисак

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