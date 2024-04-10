Росіяни знову обстрілювали Нікопольщину: пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка і ЛЕП

Росіяни здійснили обстріл Нікопольского району з артилерії та дронів. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: Сергій Лисак

"Нікопольщина. Райцентр, Мирівська й Покровська сільська громади. Протягом дня вони потерпали від ворожих атак. Двічі агресор вдарив з артилерії, скерував півдесятка БПЛА", — повідомив Лисак.ї

Фото: Сергій Лисак

Руйнувань зазнали п’ятиповерхівка, три приватні оселі, нежитлова будівля, їдальня, лінія електропередач. Пошкоджена господарська споруда, ще одна – зруйнована. Потрощені три адмінбудівлі. Побиті легковик й автобус. Ще одна автівка згоріла.