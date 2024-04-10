Японія готова збільшити підтримку гуманітарного розмінування України

Японія заявила про готовність збільшити внесок в процеси гуманітарного розмінування України та про стрияння виходу японських підприємств на ринок нашої держави.

Про це заявили у Мінекономіки після зустрічі заступника міністра закордонних справ Японії Ясуші Хосаки і членів української урядової делегації.

"Українська сторона подякувала за активну роботу Японії в рамках Секторальної робочої групи з питань гуманітарного розмінування. Ясуші Хосака зі свого боку пообіцяв, що його країна надалі буде лише посилювати підтримку та співпрацю з Україною", – наголосили у Мінекономіки.

Зокрема, в урядовому Японському агентстві міжнародного співробітництва (JICA) повідомили про готовність збільшити внесок в процеси гуманітарного розмінування та готові сприяти виходу японських підприємств на ринок України.

Одним із таких підприємств потенційно може стати Nikken Corporation, яка спеціалізується на проектуванні, виробництві та обслуговуванні будівельної техніки та машин для розмінування. Українська делегація мала змогу ознайомитися із машинами, які JICA закупила і передає ДСНС України.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний на зустрічі розповів про розроблену і схвалену Нацорганом з протимінної діяльності Стратегію протимінної діяльності, запуск в Україні ринку розмінування і готовність Уряду розвивати його, зокрема через програми на кшталт відшкодування фермерам вартості очищення сільськогосподарських земель, яка запрацює цієї весни.

Він додав, що Україна готова переймати досвід партнерів у гуманітарному розмінуванні, згадавши про досвід ціього напрямку в Камбоджі.

"Україна готова також ділитися своїм досвідом очищення земель, оскільки ми зараз є фактично піонером із переписування стандартів розмінування, використання новітніх технологій для розмінування. Така співпраця робить кожну зі сторін сильнішою", – додав Безкаравайний.