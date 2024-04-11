Втрата Трипільської ТЕС призведе до меншої потужності для покриття споживання в пікові години

Однак найскладнішою ситуація є в Київській області.

Втрата Трипільської ТЕС, знищеної сьогодні вночі російським ударом, очікувано матиме негативний вплив на енергобаланс країни. У пікові години тепер буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання, пише "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу НСК "Укренерго".

Водночас, попри цей удар по ТЕС, найскладнішою є ситуація в Харкові і області. Там знеструмлена критична інфраструктура.

"Знову уражені енергооб'єкти в регіоні, зараз намагаються заживити критичну інфраструктуру і дати більше потужності для заживлення міста та області", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що росіяни намагаються відрізати Харків від енергосистеми. Прогнозів щодо відновлення енергопостачання дати не можуть – все залежить від наступних атак.

У НЕК додали, що зараз, завдяки роботі сонячних електростанцій, в системі є профіцит електроенергії, і навіть є невеликий експорт. Однак увечері у пікові години споживання, з 19 до 22 години, можливий дефіцит.