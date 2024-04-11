На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
ГоловнаСуспільствоВійна

Втрата Трипільської ТЕС призведе до меншої потужності для покриття споживання в пікові години

Однак найскладнішою ситуація є в Київській області. 

Втрата Трипільської ТЕС, знищеної сьогодні вночі російським ударом, очікувано матиме негативний вплив на енергобаланс країни. У пікові години тепер буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання, пише "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу НСК "Укренерго".

Водночас, попри цей удар по ТЕС, найскладнішою є ситуація в Харкові і області. Там знеструмлена критична інфраструктура.

"Знову уражені енергооб'єкти в регіоні, зараз намагаються заживити критичну інфраструктуру і дати більше потужності для заживлення міста та області", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що росіяни намагаються відрізати Харків від енергосистеми. Прогнозів щодо відновлення енергопостачання дати не можуть – все залежить від наступних атак. 

У НЕК додали, що зараз, завдяки роботі сонячних електростанцій, в системі є профіцит електроенергії, і навіть є невеликий експорт. Однак увечері у пікові години споживання, з 19 до 22 години, можливий дефіцит. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies