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У Харкові викрили схему розкрадання 160 млн грн, виділених на відновлення міста

22 млн грн надав Світовий Банк (Міжнародний банк реконструкції та відродження) на розвиток міської інфраструктури.

У Харкові викрили схему розкрадання 160 млн грн, виділених на відновлення міста
У Харкові розікрали гроші на відновлення
Фото: НАБУ

У Харкові НАБУ і САП викрили організовану групу, яка привласнила 160 мільйонів гривень. Кошти були виділені із державного бюджету і  та міжнародними партнерами. Вони призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова. 

Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як встановило слідство, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП "Харківські теплові мережі" домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.

У НАБУ зазначили, що надалі "переможець" через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.

"Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури", – додали у Бюро.

Схема розкрадання
Фото: НАБУ
Схема розкрадання

Наразі про підозру повідомили 7 особам:

  • лідеру організованої групи;
  • першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;
  • чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.

Також встановлюють інші епізоди злочинної діяльності організованої групи та інших осіб, які сприяли вчиненню злочину.

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