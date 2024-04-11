У Харкові НАБУ і САП викрили організовану групу, яка привласнила 160 мільйонів гривень. Кошти були виділені із державного бюджету і та міжнародними партнерами. Вони призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як встановило слідство, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП "Харківські теплові мережі" домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.

У НАБУ зазначили, що надалі "переможець" через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.

"Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури", – додали у Бюро.

Фото: НАБУ Схема розкрадання

Наразі про підозру повідомили 7 особам:

лідеру організованої групи;

першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;

чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.

Також встановлюють інші епізоди злочинної діяльності організованої групи та інших осіб, які сприяли вчиненню злочину.