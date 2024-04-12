З лінії фронту евакуйовано 151 людину, у тому числі 16 дітей.

Росіяни за минулу добу 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці поранено людину, зруйновано будинок. В Очеретиному пошкоджено багатоповерхівку. У Курахівській громаді обстріляне Гостре.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 6. У Миколаївській громаді пошкоджено будинок у Пискунівці. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 приватні будинки у Стінках.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено багатоповерхівку, у Щербинівці — інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 багатоповерхівок і 4 приватні будинки. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Також нагадаємо, що вночі Росія била по українцях безпілотниками та ракетою. ППО збила 16 "шахедів". Протиповітряна оборона працювала в шести областях.