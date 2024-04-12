​Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки росіян по Одещині 10 квітня збільшилася до шести

У лікарні помер 56-річний чоловік, який дістав важкі поранення.

У лікарні помер чоловік, який дістав поранення під час ракетного удару росіян по Одещині 10 квітня.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 10 квітня збільшилася до шести. На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 10 квітня близько 18:20 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини. Область атакували балістикою, попередньо – ракетами "Іскандер-М". Серед загиблих - 10-річна дівчинка, ще 14 – отримали поранення, їх госпіталізовано.