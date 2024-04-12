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Росія для поповнення втрат відправляє на війну в Україну війська Тихоокеанського флоту, – розвідка

Раніше вони не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій.

Росія для поповнення втрат відправляє на війну в Україну війська Тихоокеанського флоту, – розвідка
Фрегат Тихоокеанського флоту Росії "Маршал Шапошников"
Фото: EPA/UPG

Росія відправляє на війну проти України особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"З метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів москва відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО", – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що ці військові з’єднання раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту, Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України.

Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із Пріморского та Камчатского країв РФ. Ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровского краю, лататимуть "діри" 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні втрати.

Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади, яку формують у Воронєжі.

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