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На Одещині через атаку РФ загинуло четверо людей, в тому числі 10-річна дитина

Область атакували балістикою, попередньо – ракетами "Іскандер-М". 

На Одещині через атаку РФ загинуло четверо людей, в тому числі 10-річна дитина
Фото: Олег Кіпер у Facebook

Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина - 10-річна дівчинка. Ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе. 

Про це повідомив начальник Одеської обласної військовї адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні у період з 18.00 до 18.30 годин Одещина вчергове була під ударами балістичних ракет, попередньо - Іскандер-М", – зазначив він. 

В Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч.

На місці працюють всі відповідні служби.

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