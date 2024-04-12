Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
ГоловнаСуспільствоВійна

Встановлюється тип ракети, якою росіяни зруйнували Трипільську ТЕС, - Повітряні сили

Результати повідомлять після завершення експертиизи.

Встановлюється тип ракети, якою росіяни зруйнували Трипільську ТЕС, - Повітряні сили
Палаюча Трипільська ТЕС.
Фото: telegraf.com.ua

Точний тип ракети, якою ворог зруйнував Трипільську ТЕС, буде встановлено після завершення експертизи.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тип цієї ракети встановлюється. Ми очікуватимемо офіційних даних від наших експертів із науково-дослідного центру, які зможуть уже підтвердити цю інформацію. Звісно, в медіа циркулює уже й така інформація про нібито застосування ракети Х-69 - це модернізований тип ракети Х-59, яка більш потужна і за бойовою своєю частиною, і за дальністю, яку вона може застосовувати", - сказав Євлаш.

  • Україна повністю втратила державну вугільну генерацію електроенергії: одна з трьох ТЕС, якими володіла компанія "Центренерго", опинилася в окупації ще у 2022 році, а дві знищили росіяни. Останню, Трипільську ТЕС — під час удару 11 квітня. Які можуть бути наслідки для країни, читайте в матеріалі LB.ua.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies