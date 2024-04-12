Встановлюється тип ракети, якою росіяни зруйнували Трипільську ТЕС, - Повітряні сили

Точний тип ракети, якою ворог зруйнував Трипільську ТЕС, буде встановлено після завершення експертизи.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тип цієї ракети встановлюється. Ми очікуватимемо офіційних даних від наших експертів із науково-дослідного центру, які зможуть уже підтвердити цю інформацію. Звісно, в медіа циркулює уже й така інформація про нібито застосування ракети Х-69 - це модернізований тип ракети Х-59, яка більш потужна і за бойовою своєю частиною, і за дальністю, яку вона може застосовувати", - сказав Євлаш.