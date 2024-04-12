Загалом від початку року уряд виділив вже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій.

Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина.

Загалом від початку року уряд виділив вже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій. За словами Шмигаля, роботи йдуть 24/7.

Нагадаємо, на цьому тижні президент Володимир Зеленський приїхав у Харківську область для перевірки фортифікації. Раніше він відвідував з цією метою Чернігівську область.

У січні уряд виділив рекордну суму − 17,5 млрд грн − на облаштування оборонних рубежів. Гроші скерували на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Проте вже у лютому Шмигаль повідомив, що від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Кабмін виділив 20 млрд грн на зведення захисних споруд. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становить ще 10,7 млрд грн.