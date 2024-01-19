Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
ГоловнаСуспільствоВійна

Кабмін виділяє рекордну суму на будівництво оборонних споруд

Кошти тримають профільні відомства і обласні адміністрації.

Кабмін виділяє рекордну суму на будівництво оборонних споруд
Засідання Кабміну 19 січня 2024 року
Фото: Пресслужба уряду

Уряд виділяє рекордну суму на облаштування оборонних рубежів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, мова йде про 17,5 млрд грн. Їх скерують на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень. 

"Кошти виділяємо профільним відомствам та обласними державним адміністраціям", - додав глава уряду.

  • Минулого тижня стало відомо, що уряд виділив додаткові 2,5 мільярда гривень для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
  • Міністерство оборони України заявило про новий підхід до будівництва таких споруд. Уряд ухвалив постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies