Кабмін виділяє рекордну суму на будівництво оборонних споруд

Уряд виділяє рекордну суму на облаштування оборонних рубежів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, мова йде про 17,5 млрд грн. Їх скерують на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

"Кошти виділяємо профільним відомствам та обласними державним адміністраціям", - додав глава уряду.