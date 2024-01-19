Кабмін виділяє рекордну суму на будівництво оборонних споруд

Уряд виділяє рекордну суму на облаштування оборонних рубежів.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, мова йде про 17,5 млрд грн. Їх скерують на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.
"Кошти виділяємо профільним відомствам та обласними державним адміністраціям", - додав глава уряду.
- Минулого тижня стало відомо, що уряд виділив додаткові 2,5 мільярда гривень для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
- Міністерство оборони України заявило про новий підхід до будівництва таких споруд. Уряд ухвалив постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.