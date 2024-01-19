Полковника і львівського бізнесмена викрили на схемі "відкатів" на оборонних закупівлях

Військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже $45 000, за що обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

Начальника управління Командування Сил підтримки ЗСУ і його спільника, генерального директора львівської компанії-постачальника оборонних товарів викрили на схемі розкрадання. Обох затримали "на гарячому", повідомили в СБУ.

За даними слідства, полковник ЗСУ і керівник львівської компанії налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів на оборонні замовлення. Військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже $45 000, за що обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

"СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого «траншу» – 14,6 тис. американських доларів. При цьому сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці заблокували реалізацію оборудки та унеможливили подальші махінації з бюджетними коштами.

Під час більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучили:

комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми

майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави – 10 млн грн кожному. Зловмисникам загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.