Також перевірка виявила несвоєчасне постачання продуктів. Міноборони тепер збирається змінити постачальника, який не справляється через, за даними відомства, велику кількість виграних лотів на харчування.

Міністерство оборони України повідомило, що у межах позапланової перевірки на складах кількох військових частин на Сході країни виявили неякісні продукти після скарг військових.

В ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.

“Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим «візитом» в частини. Усе фіксуємо. Виявилося, через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні”, – сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко, який взяв участь у перевірці разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю.

Наразі в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів.

“Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла у 10-ти лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням”, – додав заступник міністра оборони.

Відповідно до умов договору, Міністерство оборони може у такому випадку замінити постачальника.

“Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання – безперервним”, – підсумував Половенко.

Міноборони звертає увагу, що за всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти харчування компанія також має відшкодувати кошти.

Тим часом Міноборони проводить аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Гринкевича. Попередньо встановлено, що компанії зірвали постачання ЗСУ за 23 контрактами, а попередні збитки становлять понад 1,5 млрд гривень.