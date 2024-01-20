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Понад 1700 українських дітей отримали поранення внаслідок збройної агресії Росії

520 дітей загинули.

Понад 1700 українських дітей отримали поранення внаслідок збройної агресії Росії
Фото: Facebook/Aris Messinis

Станом на ранок 20 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 520 дітей загинули та понад 1196 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 504, Харківській — 315, Херсонській — 146, Київській — 130, Дніпропетровській — 111, Миколаївській — 101, Запорізькій — 100, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — пишуть в Офісі генпрокурора.

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