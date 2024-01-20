Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС
Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Під рідким небом: психоделічна трагікомедія «Бідолашні створіння»
Під рідким небом: психоделічна трагікомедія «Бідолашні створіння»
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Війна в Україні може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN (доповнено)
Війна в Україні може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN (доповнено)
Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)
Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
ГоловнаСуспільствоЖиття

Monobank заявив про наймасштабнішу DDoS-атаку

Хакерська атака відбувалася у дві хвилі.

Monobank заявив про наймасштабнішу DDoS-атаку
збій роботи Monobank
Фото: скріншот

Сьогодні вночі на мобільний банк Monobank здійснювалася найпотужніша DDoS-атака. Про це заявив співзасновник фінустанови Олег Гороховський у Telegram.

Він запевнив, що ситуація знаходилася "під контролем". 

Пізніше Гороховський повідомив про другу хвилю DDoS-атаки: "50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!", — поінформував Гороховський.

Вже о 00:43 20 січня Гороховський натякнув, що хакерська атака виявилася невдалою.

12 грудня, в день хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар", зловмисники вчинили масовану DDos-атаку і на monobank, але пробити його систему захисту їм не вдалось.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies