"Повернись живим", ​UNITED24 і monobank оголосили збір на 10 тисяч дронів-камікадзе

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим", фандрейзингова платформа UNITED24 і monobank запустили проєкт "Операція «Єдність»". Його мета - забезпечити Сили оборони України 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом на загальну суму 235 мільйонів гривень.

"Операція «Єдність» - це наша відповідь на один із найбільш масових зараз запитів від війська — ударні дрони-камікадзе. Спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24 і monobank ми не просто придбаємо 10 тисяч FPV-дронів: всі вони матимуть бойову частину — термобаричні та кумулятивно-осколкові боєприпаси. Такі ударні дрони-камікадзе якісно показали себе на полі бою, знищуючи десятки одиниць ворожої бронетехніки та випалюючи сотні окупантів із їхніх укріплень", - коментує Тарас Чмут, директор Фонду "Повернись живим".

10 тисяч FPV-дронів партнери придбають за кордоном. В Україні їх дообладнають бойовими частинами, загальною вартістю 50 мільйонів гривень. Закупівлю дронів-камікадзе, а також їхню передачу у війська, здійснюватиме Фонд "Повернись живим".

Партнери проєкту також додали спеціальні лоти для тих, хто зробить внесок на дрони-камікадзе через monobank. Виграти можна, до прикладу, бойовий прапор, піднятий у нещодавно звільненому селі П’ятихатки на Запоріжжі, зустрічі з амбасадорами UNITED24, 100 платинових карток mono, на п‘яти із яких лежать 100 000 гривень та ін.

"Від початку повномасштабної війни через банки mono на благодійність було зібрано 25 мільярдів гривень. Водночас ми бачимо, наскільки важче стало і благодійникам, і фондам, які допомагають Україні під час великої війни. Тож ми не тільки поєднуємо зусилля, але й додаємо до збору лоти, які мають його підсилити і стати нашим способом сказати “дякуємо” усім тим, хто продовжує підтримувати українську армію", - зазначив Олег Гороховський, співзасновник monobank.