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ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі

Фігуранти надягнули чоловікові кайданки на руки та били його.

ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань затримало двох правоохоронців Черкаської області, які у лісі вибивали зі затриманого зізнання у злочині.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Встановлено, що правоохоронці вирішили якнайшвидше розкрити злочин щодо крадіжки майна. Відпрацьовуючи свої версії, вони незаконно затримали мешканця регіону та почали його “допитувати” у лісі.

Фігуранти надягнули чоловікові кайданки на руки та почали бити. Також вони зробили кілька пострілів із вогнепальної зброї біля голови потерпілого.

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За попередньою інформацією, чоловік взагалі не мав стосунку до крадіжки, про яку йшлося. Обох підозрюваних затримано.Правоохоронцям повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України). Їх взяли під варту з можливістю застави 200 тисяч гривень для кожного.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, ДБР викрило схему заволодіння державною землею та квартирами житлового фонду ДСНС України. У злочині підозрюють високопосадовця держслужби з Київщини.

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