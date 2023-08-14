ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі

Фігуранти надягнули чоловікові кайданки на руки та били його.

Державне бюро розслідувань затримало двох правоохоронців Черкаської області, які у лісі вибивали зі затриманого зізнання у злочині.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Встановлено, що правоохоронці вирішили якнайшвидше розкрити злочин щодо крадіжки майна. Відпрацьовуючи свої версії, вони незаконно затримали мешканця регіону та почали його “допитувати” у лісі.

Фігуранти надягнули чоловікові кайданки на руки та почали бити. Також вони зробили кілька пострілів із вогнепальної зброї біля голови потерпілого.

За попередньою інформацією, чоловік взагалі не мав стосунку до крадіжки, про яку йшлося. Обох підозрюваних затримано.Правоохоронцям повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України). Їх взяли під варту з можливістю застави 200 тисяч гривень для кожного.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, ДБР викрило схему заволодіння державною землею та квартирами житлового фонду ДСНС України. У злочині підозрюють високопосадовця держслужби з Київщини.