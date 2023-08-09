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ДБР проводить обшуки в екснардепа Макеєнка у справі про відмивання 500 млн грн

Також обшуки тривають за місцем проживання керівників підконтрольних колишньому нардепу компаній.

ДБР проводить обшуки в екснардепа Макеєнка у справі про відмивання 500 млн грн
Фото: Макс Левин

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в колишнього нардепа “Партії регіонів ”у справі щодо відмивання коштів 500 млн грн.

Про це повідомила пресслужба бюро.

Йдеться про ексвласника “Прямого” Володимира Макеєнка.

“Працівники ДБР спільно з СБУ та Офісом Генпрокурора проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України I, III – VII скликань, колишнього заступника голови фракції забороненої “Партії регіонів””, − зазначено у пресрелізі.

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Також обшуки тривають за місцем проживання керівників підконтрольних колишньому нардепу компаній, зареєстрованих зокрема в офшорних юрисдикціях.

ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках на на понад 63 млн грн.

“Можлива легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснювалася через підконтрольні нардепу компанії”, − зазначили у ДБР.

Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів матеріали на суму 71,4 млрд гривень.

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